Турция озвучила сроки запуска Зангезурского коридора

Власти Турции рассказали, когда будет полностью достроен Зангезурский коридор. В частности, были названы сроки завершения строительства турецкого участка маршрута.

Зангезурский коридор будет готов к запуску в 2028 году, такую информацию озвучил глава Минтранса страны Абдулькадир Уралоглу.

Он напомнил, что Азербайджан почти завершил прокладку участка дороги на своей территории.

"Строительство турецкого участка протяженностью 224 км планируется завершить в 2028 году"

– министр

Турецкий чиновник напомнил, что часть Зангезурского коридора, протяженностью 43 км, находится в Армении, и Ереван сейчас находится на стадии планирования и организации соответствующих тендеров.

Уралоглу сообщил и об интересе иранской стороны к новому маршруту.

"Мы продолжаем переговоры с иранской стороной, говорим, что готовы помочь присоединиться к проекту"

– глава Минтранса

Напомним, ранее помощник президента Азербайджана, завотделом президентской Администрации по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецким СМИ подчеркнул, что Армения по-прежнему обязана обеспечить сухопутный доступ из Зангиланского района АР в Нахчыван, как это следует из Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Он обратил внимание на то, что договоренность Баку и Тегерана о строительстве Зангезурского коридора через Иран вовсе не снимает с Еревана его обязательств.