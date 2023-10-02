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Турция начала снабжать Румынию газом

Турция начала снабжать Румынию газом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Румыния начала получать газ из Турции. Объем поставок составит 4 млн куб м в сутки.

Турецкий газ пришел в Румынию после соглашения, заключенного между энергокомпаниями стран. Планируется, что объем поставок составит 4 млн куб м в сутки.

Ранее сообщалось, что договоренность была заключена между турецкой BOTAŞ и румынской OMV Petrom. Помимо поставок, стороны будут сотрудничать в области хранения и продажи голубого топлива. Также в сфере интересов сторон – развитие проектов, связанных с зеленой энергетикой. Соглашение продлится до 31 мая 2025 года.

Также начались поставки газа из Турции в Молдавию. Объем поставок составит 2 млн куб м газа в сутки.

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