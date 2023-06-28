Турция и ООН рассказали странам Запада о последствиях прекращения действия зерновой сделки

Опубликовано: 12:59, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция и ООН предупредили западные страны о последствия выхода России из зернового соглашения. Стороны продолжают переговоры для сохранения сделки

Турция и ООН предупредили страны Запада о возможных рисках в случае выхода России из зернового соглашения. Об этом рассказал в среду источник, знакомый с ситуацией.

Он подчеркнул также, что вероятность выходы РФ из сделки по-прежнему высокая.

По словам источника, Турция и ООН продолжают вести переговоры с Москвой и с коллегами на Западе, передает РИА Новости.

"В этих переговорах мы предупреждаем западных коллег о том, что дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке приведут к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию, а в целом - к большой проблеме с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах"

– поведал источник.

Когда истекает сделка

Срок действия соглашения завершится 17 июля. Впервые оно была оформлено летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. Последний раз участники зерновой сделки продлили ее 18 мая.