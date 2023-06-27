Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили зерновую сделку

Опубликовано: 19:15, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зерновая сделка и ситуация в Сирии стали предметом переговоров главы министра иностранных дел Турции и главы ООН.

Главы МИД Турции и ООН Хакан Фидан и Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили реализацию черноморской зерновой инициативы и оказание гуманитарной помощи Сирии.

"В ходе разговора обсуждались вопросы реализации зерновой сделки и оказания гуманитарной помощи Сирии"

– пресс-служба МИД Турции

Уточняется, что инициатором переговоров вступил глава ООН. Также в ходе переговоров Гутерриш поздравил Фидана с назначением на должность главы МИД Турции.