Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили зерновую сделку

Зерновая сделка и ситуация в Сирии стали предметом переговоров главы министра иностранных дел Турции и главы ООН.
Главы МИД Турции и ООН Хакан Фидан и Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили реализацию черноморской зерновой инициативы и оказание гуманитарной помощи Сирии.
"В ходе разговора обсуждались вопросы реализации зерновой сделки и оказания гуманитарной помощи Сирии"
– пресс-служба МИД Турции
Уточняется, что инициатором переговоров вступил глава ООН. Также в ходе переговоров Гутерриш поздравил Фидана с назначением на должность главы МИД Турции.