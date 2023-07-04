Турция и Египет обменяются послами

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Турция и Египет полностью восстановили дипломатические отношения и вывели их на уровень послов, впервые за 10 лет, сообщили сегодня в турецком МИД.

Турции и Египту спустя 10 лет удалось полностью восстановить дипломатические отношения, сообщил сегодня турецкий МИД.

"Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Эту информацию в официальном аккаунте в одной из соцсетей подтвердил и МИД Египта: "Арабская Республика Египет и Турецкая Республика объявляют о повышении дипломатических отношений до уровня послов. Египет назначает своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами. ...Этот шаг направлен на восстановление дипотношений между странами и отражает их общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо египетского и турецкого народов", - говорится в сообщении.

Напомним, повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами и обменяться послами в конце мая договорились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

Что помогло Турции и Египту помириться?

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что одним из ведущих факторов в нормализации отношений Турции и Египта стали экономические интересы.

"Обе страны в любом случае получат выгоду от нормализации отношений, поскольку здоровые связи между государствами сами по себе являются выгодой вне каких-либо – политических или экономических – измерений. Потому что в целом дружить – это хорошо", - прежде всего сказал он.

"У сторон были определенные разногласия, в частности, из-за очень жесткой позиции Турции по перевороту, который произошел в 2013 году в Египте, ведь Анкара однозначно поддержала свергнутого военными Мухаммеда Мурси. Турция никак не могла смириться с тем, что эти военные возглавили Египет. Египет, в свою очередь, был обеспокоен тем, что Турция поддерживала запрещенных в России "Братьев-мусульман", это наносило определенный урон возможностям для диалога", - напомнил Яшар Ниязбаев.

"Однако ситуация показала, что с экономической точки зрения вражда с Египтом не целесообразна, особенно в долгоиграющей перспективе, касающейся, например, добычи природных ресурсов в Восточном Средиземноморье. Именно это является одной из главных составляющих того, что Турция захотела примириться с Египтом. Экономический момент в нормализации отношений сыграл очень важную роль. И можно только приветствовать, что теперь страны будут дружить, а не враждовать", - отметил востоковед.

"Особенно процессы нормализации ускорились после землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля этого года. Через два месяца министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетил Турцию, и его визит добавил динамики в нормализацию. В итоге теперь мы видим, что отношения восстановлены полностью, если стороны договорились обменяться дипломатическими миссиями", - заключил Яшар Ниязбаев.