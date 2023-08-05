Опубликовано: 13:25, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кемере несколько россиян занялись прибыльным бизнесом - сдавали в аренду туристам скутеры. Предприниматели вели деятельность без лицензии. Двое из них будут высланы, еще двое объявлены в розыск.

Двое российских граждан будут депортированы из Турции за бизнес в сфере туризма без разрешительной лицензии.

Четверо россиян в Кемере незаконно предлагали отдыхающим арендовать водные скутеры. Бизнес работал через социальные сети, россияне публиковали объявления о сдаче в аренду водных мотоциклов. Согласно прейскуранту, предприниматели брали с туристов по €320 за три часа аренды. Факт незаконной деятельности выявила береговая охрана провинции Анталья. По данным агентства DHA, конфискованы шесть водных скутеров.

"Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", решено направить двоих граждан РФ в Департамент по миграции для последующей депортации"

– DHA

Власти продолжат розыск еще двоих незаконных предпринимателей, родом из России.