РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция депортирует россиян за бизнес без лицензии

Турция депортирует россиян за бизнес без лицензии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кемере несколько россиян занялись прибыльным бизнесом - сдавали в аренду туристам скутеры. Предприниматели вели деятельность без лицензии. Двое из них будут высланы, еще двое объявлены в розыск.

Двое российских граждан будут депортированы из Турции за бизнес в сфере туризма без разрешительной лицензии.

Четверо россиян в Кемере незаконно предлагали отдыхающим арендовать водные скутеры. Бизнес работал через социальные сети, россияне публиковали объявления о сдаче в аренду водных мотоциклов. Согласно прейскуранту, предприниматели брали с туристов по €320 за три часа аренды. Факт незаконной деятельности выявила береговая охрана провинции Анталья. По данным агентства DHA, конфискованы шесть водных скутеров.

"Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", решено направить двоих граждан РФ в Департамент по миграции для последующей депортации"

– DHA

Власти продолжат розыск еще двоих незаконных предпринимателей, родом из России.

Почему российских детей выселили из лагеря в Турции

Почему российских детей выселили из лагеря в Турции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version