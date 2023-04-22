Трое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине в Карабахе

Опубликовано: 19:06, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате подрыва на мине в Карабахе пострадали трое военнослужащих ВС Азербайджана. Им была оказана медпомощь. По факту было проинформировано командование Российского миротворческого контингента и Российско-турецкого совместного мониторингового центра.

Трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на мине в Карабахе. Пострадавшие находились в военном грузовике, который перевозил средства обеспечения на позиции ВС Азербайджана. Об этом информирует пресс-служба Минобороны республики.

«22 апреля около 17:00 [16:00 мск] военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на позиции ВС Азербайджана, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар (Шушинский район), подорвался на мине, заложенной армянами на проезжей части дороги. В результате были ранены водитель автомобиля и один военнослужащий. <...> Также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, один из военнослужащих, сразу же пришедших на помощь пострадавшим»

– говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства. Уточняется, что раненым была оказана медпомощь на месте ЧП.

В Минобороны отметили, что о факте инцидента было сообщено командованию Российского миротворческого контингента и Российско-турецкого совместного мониторингового центра.