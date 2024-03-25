Три землетрясения произошли в Грузии в течение часа

Серия подземных толчков произошла неподалеку от города Они. В результате землетрясений жертв и разрушений нет.

Сейсмологи зафиксировали 30 марта в Грузии серию из трех землетрясений. Об этом рассказали в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Первое и самое сильное из землетрясений произошло в 17:44 (16:44 мск). Его эпицентр располагался в 10 км от города Они.

Через 6 минут в 9 км от этого же населенного пункта произошли еще одни подземные толчки. Их магнитуда составила 4,2.

Третье землетрясение случилось в 8 км от города Они через 40 минут.

Согласно информации ведомства, в результате серии подземных толчков никто не пострадал.

Напомним, в апреле 1991 года город Они был сильно разрушен в результате Рачинского землетрясения, оцененного в 6,9 баллов. С 2004 годов в городе идут активные восстановительные работы.