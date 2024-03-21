Вестник Кавказа

Свыше 2 тыс землетрясений потрясли Азербайджан с начала 2024 года

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
За январь, февраль и март в республике произошло всего полтора десятка землетрясений магнитудой выше 3. Сейсмологи исключают вероятность разрушительных толчков.

В течение первых трех месяцев 2024 года сейсмологи зафиксировали в Азербайджане свыше 2 тыс землетрясений. Об этом рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Как отметил гендиректор центра Гурбан Етирмишли, магнитуда 3 и выше была зафиксирована всего у 16 землетрясений.

По его словам, несмотря на то, что в республике постоянно растет количество подземных толчков, разрушительные землетрясения исключены.

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