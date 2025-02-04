Вестник Кавказа

Три пожара в Дагестане потушили за последние сутки

Три пожара в Дагестане потушили за последние сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЧС Дагестана поделилось оперативной обстановкой на территории республики. За прошедшие сутки было потушено два пожара – в Махачкале и Каспийске. Обошлось без пострадавших.

В течение 24 часов в Дагестане произошло сразу три пожара, два из которых случились в Махачкале и Каспийске, рассказали в республиканском МЧС.

"Реагирование на 3 пожара (2 техногенных, 1 горение мусора)"

- МЧС Дагестана

В дагестанской столице загорелся микроавтобус на автоколонне, огонь разросся до 8 кв м. Его тушением занимались 4 пожарных и 1 единица спецтехники. В результате происшествия пострадавших нет.

В другом дагестанском городе Каспийск загорелся строительный вагон, площадь пожара составила 21 кв м. Его так же тушили 4 огнеборца и 1 пожарная машина. Пламя никого не тронуло.

Помимо этого, на территории республики произошло горение мусора.

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