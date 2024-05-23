Вестник Кавказа

Три кандидата зарегистрировались на выборы президента Ирана

Три кандидата зарегистрировались на выборы президента Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата. Их характеристики полностью соответствуют условиям. Регистрация началась сегодня.

Член избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами сообщил о регистрации трех кандидатов на президентские выборы Исламской Республики.

"До настоящего времени только трое кандидатов из всего числа лиц, подавших документы на регистрацию, обладают соответствующими характеристиками, их регистрация была подтверждена"

- Мохсен Эслами

Регистрация кандидатов стартовала сегодня, она продлится пять дней. Досрочные выборы президента назначены на 28 июня в связи с гибелью экс-главы государства Эбрахима Раиси.

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