Три кандидата зарегистрировались на выборы президента Ирана

На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата. Их характеристики полностью соответствуют условиям. Регистрация началась сегодня.
Член избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами сообщил о регистрации трех кандидатов на президентские выборы Исламской Республики.
"До настоящего времени только трое кандидатов из всего числа лиц, подавших документы на регистрацию, обладают соответствующими характеристиками, их регистрация была подтверждена"
- Мохсен Эслами
Регистрация кандидатов стартовала сегодня, она продлится пять дней. Досрочные выборы президента назначены на 28 июня в связи с гибелью экс-главы государства Эбрахима Раиси.