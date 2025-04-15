Три города Северного Кавказа будут бороться за звание культурной столицы России

Владикавказ, Нальчик и Ставрополь претендуют на статус культурной столицы 2027 года. Города должны презентовать свою деятельность в контексте культурных ресурсов.

Три города Северного Кавказа – Владикавказ, Нальчик и Ставрополь – вошли в число 27 городов-участников первого этапа конкурса "Культурная столица 2027".

Как отметила замдиректора фонда "Культурная столица" Любовь Врублевская, желающих принять участие в конкурсе было гораздо больше, но по итогу осталось 27 городов.

За звание поборются Архангельск, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Ижевск, Калуга, Кемерово, Кострома, Липецк, Луганск, Новосибирск, Орел, Петрозаводск, Псков, Рязань.

Помимо указанных городов, в списке конкурсантов также оказались Сочи, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Улан-Удэ, Ульяновск, Челябинск и Южно-Сахалинск.

На первом этапе города презентуют свою деятельность в контексте культурных ресурсов. На втором этапе им предстоит подготовить проекты. Победитель станет известен в декабре.