Три дома одновременно горели на Кубани

Один дом сгорел полностью и двое получи чили сильные повреждения в результате пожара, охватившего три постройки в селе под Горячим Ключом. В ходе борьбы с огнем были эвакуированы семь человек. Причины возгорания устанавливаются.

Кубанские спасатели проинформировал о крупном пожаре, разгоревшемся под Горячим Ключом, где горели одновременно три дома. В настоящее время сообщается о локализации возгорания.

«В 11:57 мск поступило сообщение о возгорании в станице Саратовская. (...) Установлено, что произошло загорание частных домов и хозпостройки»

– пресс-служба ГУ МЧС России

Также стало известно, что в ходе тушения было эвакуировано семеро местных жителей. К настоящему моменту один дом сгорел весь, два других остались без крыш.

Причины возгорания устанавливаются.