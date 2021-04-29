Три человека погибли в перестрелке в Абхазии

Перестрелка произошла в столице Абхазии. Трое были доставлены в больницу, но они скончались. Один из участников задержан.

Перестрелка произошла в Сухуме, есть погибшие, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент случился в кафе "Бисквит". Перестрелка между посетителями заведения закончилась ранением трех местных жителей.

Пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу, однако от полученных повреждений они скончались. В Минздраве заявили, что травмы были несовместимы с жизнью.

Стоит добавить, что в МВД рассказали о попытке одного из участников перестрелки скрыться. Однако полицейские предприняли меры и поймали его.

В ведомстве также подчеркнули, что оперативные мероприятия продолжаются, все причины случившегося будут уточняться.