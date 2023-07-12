Трасса Джубга-Сочи остается частично закрытой

Опубликовано: 12:44, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Под Туапсе после ночной непогоды перекрыт проезд по некоторым участкам трассы А-147 Джубга-Сочи. Самой сложной остается ситуация в Лермонтово, в Сосновом открыта одна полоса в реверсивном режиме. Железная дорога работает в обычном режиме.

В Туапсинском районе к полудню смогли расчистить один из пострадавших из-за ночного наводнения участков трассы А-147 Джубга-Сочи.

Дорожные рабочие сегодня убирают поваленные деревья, камни и другие препятствия, образовавшиеся на дорогах.

На данный момент на трассе А-147 расчистили о селевых масс участок в районе Соснового, реверсивное движение автотранспорта осуществляется по одной полосе.

В Лермонтово трасса остается перекрытой, проезд закрыт. Организован объезд по региональной дороге через Шаумяновский перевал.

Ситуация с железной дорогой

Ночное наводнение под Туапсе не повлияло на работу железнодорожного транспорта. Сегодня все поезда и электрички в Краснодарском крае ходят по расписанию, в том числе в прибрежной зоне.

«Внимание многих наших пассажиров сейчас приковано к ситуации с разгулом стихии на Черноморском побережье. Спешим сообщить, что движение поездов в сообщении с курортом осуществляется в штатном режиме»

- РЖД