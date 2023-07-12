Трасса Джубга-Сочи остается частично закрытой

В Туапсинском районе к полудню смогли расчистить один из пострадавших из-за ночного наводнения участков трассы А-147 Джубга-Сочи.
Дорожные рабочие сегодня убирают поваленные деревья, камни и другие препятствия, образовавшиеся на дорогах.
На данный момент на трассе А-147 расчистили о селевых масс участок в районе Соснового, реверсивное движение автотранспорта осуществляется по одной полосе.
В Лермонтово трасса остается перекрытой, проезд закрыт. Организован объезд по региональной дороге через Шаумяновский перевал.
Ситуация с железной дорогой
Ночное наводнение под Туапсе не повлияло на работу железнодорожного транспорта. Сегодня все поезда и электрички в Краснодарском крае ходят по расписанию, в том числе в прибрежной зоне.
«Внимание многих наших пассажиров сейчас приковано к ситуации с разгулом стихии на Черноморском побережье. Спешим сообщить, что движение поездов в сообщении с курортом осуществляется в штатном режиме»
- РЖД