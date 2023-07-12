Трасса Джубга-Сочи полностью открылась после наводнения в Туапсе

Опубликовано: 16:40, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия подтопления ликвидировали на трассе А-147 Джубга-Сочи. Автомобили по ней могут свободно двигаться в обоих направлениях. Правда, на дороге тут же появились пробки.

Машины снова могут свободно передвигаться по трассе Джубга-Сочи, сообщили в кубанском ГИБДД.

Специалисты полностью устранили последствия подтопления у поселка Лермонтово - именно он дольше всего был залит водой.

"В 14:40 на автодороге Джубга - Сочи организовано сотрудниками Госавтоинспекции движение в обе стороны... В связи со скоплением транспорта возможны заторовые ситуации"

– ГИБДД

В оперштабе информацию о пробках подтвердили, призвав пока без необходимости не пользоваться дорогой или ехать в объезд.

Наводнение в Туапсе

Сегодня ночью Туапсинский район залил залповый ливень. В течение трех часов объем выпавших осадков составил 144 мм.

Поднялись реки, были затоплены 650 дворов, вода залила почти 300 домов, больницу, несколько детсадов и школ, стадион и здание администрации в Джубге.

Возможны жертвы - 4 человека пропали без вести, их судьба пока не известна.