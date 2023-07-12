РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Под Туапсе поселок побило крупным градом

Под Туапсе поселок побило крупным градом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Непогода под Туапсе продолжается, теперь ливни сменились градом. Крупные льдинки падали с неба в поселке Небуг.

Крупный град сегодня прошелся по Туапсинскому району. Поселок Небуг, пострадавший от наводнения, в среду столкнулся с ледяными осадками размером с перепелиное яйцо.

Курортный Небуг под Туапсе продолжает проходить испытания стихией. Мощнейшие ливни завершились потопом, после чего с неба посыпался град. Очевидцы сообщают о граде размером от горошины до перепелиного яйца.

Штормовое предупреждение в регионе действует до вечера, есть вероятность новых сюрпризов природы.

Крупный град сегодня ударил по Сочи и Туапсе

Крупный град сегодня ударил по Сочи и Туапсе

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1455 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version