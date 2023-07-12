Под Туапсе поселок побило крупным градом

Опубликовано: 12:05, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода под Туапсе продолжается, теперь ливни сменились градом. Крупные льдинки падали с неба в поселке Небуг.

Крупный град сегодня прошелся по Туапсинскому району. Поселок Небуг, пострадавший от наводнения, в среду столкнулся с ледяными осадками размером с перепелиное яйцо.

Курортный Небуг под Туапсе продолжает проходить испытания стихией. Мощнейшие ливни завершились потопом, после чего с неба посыпался град. Очевидцы сообщают о граде размером от горошины до перепелиного яйца.

Штормовое предупреждение в регионе действует до вечера, есть вероятность новых сюрпризов природы.