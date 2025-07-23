Настойчивость президента США убедила Киев согласиться на переговоры с Москвой по урегулированию кризиса. Об этом заявил глава МИД России.
Украина согласилась на переговоры с Россией в Стамбуле благодаря настойчивости президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Именно благодаря настойчивости президента Дональда Трампа киевский режим согласился на наше предложение возобновить стамбульские переговоры"
- Сергей Лавров
Он подчеркнул, что обсуждение украинской тематики, начавшееся с этого года, между РФ и США полезно и дает результаты.
Белый дом осознает текущие реалии и старается "учитывать первопричины украинского кризиса", добавил глава российского внешнеполитического ведомства.