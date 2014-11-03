Вестник Кавказа

Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп отправится в июне в Канаду на саммит "Большой семерки". Предстоящий саммит G7 станет вторым для президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп примет участие в 51-м саммите "Большой семерки", встреча состоится в курортном районе Кананаскис канадской провинции Альберта.

"Президент Трамп отправится на саммит лидеров стран Группы семи в Канаду, который пройдет с 15 по 17 июня"

– пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Отметим, что в рамках первого президентского срока Трамп участвовал в 45-м саммите G7, который прошел в 2019 году. Саммит в Альберте станет вторым для Трампа.

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