Вестник Кавказа

G8 с Россией была лучше "Группы семи" – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Западу не следовало исключать Россию из "Большой восьмерки", так как формат G7 (без РФ) гораздо менее эффективен, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление в связи с исключением России из состава "Группы семи", соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Вашингтоне.

Журналист спросил у американского лидера, прибудет ли он на саммит G20, который состоится в ЮАР в ноябре. Глава государства не стал давать определенного ответа, вместо этого иронично напомнив об исключении России из "Большой восьмерки".

"G7 раньше была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию"

– Трамп

Президент пояснил, что если бы Россия осталась членом этого объединения, то было бы гораздо лучше.

По словам Трампа, часто высказывается мнение, что если Москва осталась бы в составе G8, то конфликт на Украине не случился бы. Глава государства выразил мнение, что в действительности его бы не произошло, если бы он пришел на второй срок еще в 2020 году.

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