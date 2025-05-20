Западу не следовало исключать Россию из "Большой восьмерки", так как формат G7 (без РФ) гораздо менее эффективен, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление в связи с исключением России из состава "Группы семи", соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Вашингтоне.

Журналист спросил у американского лидера, прибудет ли он на саммит G20, который состоится в ЮАР в ноябре. Глава государства не стал давать определенного ответа, вместо этого иронично напомнив об исключении России из "Большой восьмерки".

"G7 раньше была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию"

– Трамп

Президент пояснил, что если бы Россия осталась членом этого объединения, то было бы гораздо лучше.

По словам Трампа, часто высказывается мнение, что если Москва осталась бы в составе G8, то конфликт на Украине не случился бы. Глава государства выразил мнение, что в действительности его бы не произошло, если бы он пришел на второй срок еще в 2020 году.