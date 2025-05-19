Трамп отметил вклад россиян в Победу над нацизмом

В Кремле заявили, что Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о предотвращении терактов в ночь на 7 мая. Трамп отметил, что глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана Победа.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о попытках совершить теракты перед праздником Дня Победы в Москве.

Он отметил, что Путин заявил о предотвращении угрозы совершения атак в районе Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая, во время объявленного Россией перемирия.

Ушаков сказал, что российский лидер в беседе с американским коллегой указал, что запугать приехавших на 9 мая руководителей государств пытались те, кто чествует нацистов.

По словам помощника, Трамп оценил вклад граждан России в Победу в Великой Отечественной войне и был глубоко впечатлен тем, какой ценой она была завоевана.

Кроме того, Путин напомнил президенту США о несоблюдении украинской стороной предложения о прекращении огня в канун Дня Победы и угрозах зарубежным участникам.