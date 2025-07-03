Товарооборот России с ЕС может упасть до нуля

Товарооборот России с Евросоюзом может стать нулевым, такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 млрд в 2013 году, то в прошлом году он был $60 млрд, в этом году примерно где-то будет $40 млрд, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля"
– Александр Грушко
ЕС готов полностью отказаться от нефти и газа из России, введен 18-й пакет антироссийских санкций. Против России ведется гибридная война, добавил замглавы МИД.
"Если характеризовать наши отношения с историческим Западом, то сегодня против России развязана настоящая гибридная война с применением всех ресурсов давления, то есть это и экономическое принуждение"
– Александр Грушко