Товарооборот России с ЕС может упасть до нуля

В МИД России допустили полную остановку товарооборота со странами Евросоюза. В этом году торговля РФ и ЕС составит около $40 млрд.

Товарооборот России с Евросоюзом может стать нулевым, такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 млрд в 2013 году, то в прошлом году он был $60 млрд, в этом году примерно где-то будет $40 млрд, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля"

– Александр Грушко

ЕС готов полностью отказаться от нефти и газа из России, введен 18-й пакет антироссийских санкций. Против России ведется гибридная война, добавил замглавы МИД.

"Если характеризовать наши отношения с историческим Западом, то сегодня против России развязана настоящая гибридная война с применением всех ресурсов давления, то есть это и экономическое принуждение"

– Александр Грушко