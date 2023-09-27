Тотальный масочный режим пока не планируется в России

Масочный режим на данный момент в России не требуется. Тотальных ограничений не планируется, но могут иметь место локальные меры, сообщает Роспотребнадзор.
Повсеместное ношение масок пока не вернется в Россию, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет"
– Попова
Другие ограничения Роспотребнадзор сейчас также не планирует вводить, уточнила она.
При этом введение локальных ограничений допустимо, например в учреждениях, больницах, школах.
В России в настоящее время растет заболеваемость коронавирусом, кроме того сезонно растет заболеваемость другими вирусами и инфекциями. Распространение гриппа этой осенью пока не началось, граждан призывают успеть сделать прививку.