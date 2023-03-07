Торпаг чершенбеси 2024: Вторник земли наступил в Азербайджане

Последний вторник перед Новрузом 2024 настал в Азербайджане. Он называется Торпаг чершенбеси, что переводится как Вторник земли, или Ахыр чершенбе. В этот день распространены гадания и прыжки через костер, есть и другие традиции.

Вторник земли наступил в Азербайджане (по бакинскому времени сейчас уже за полночь). На азербайджанском языке последний вторник перед Новрузом называется также Торпаг чершенбеси или Ахыр чершенбе.

В 2024 году он пришелся на 19 марта. Именно в этот день просыпается в преддверии Новруза четвертая стихия – земля.

Ранее жители Азербайджана уже отпраздновали Вторник воды, Вторник огня и Вторник ветра – Су чершенбеси (27 февраля), Од чершенбеси (5 марта) и Йел чершенбеси (12 марта).

Традиции и гадания

Традиции Торпаг чершенбеси включают в себя, кроме обязательных на протяжении всего месяца перед Новрузом прыжков через костер, гадания, среди которых выделяются гадания незамужних девушек о том, выйдут ли они замуж в новом году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Распространен и обычай под названием гулаг фалы – это гадание на услышанное. Каждый может загадать желание, чтобы узнать, исполнится оно или нет, надо подслушать, о чем говорят дома соседи. Если это хорошие слова, то оно сбудется. Именно поэтому в Ахыр чершенбе все стараются избегать негатива и произносить только хорошее и приятное.

Что готовят на Торпаг чершенбеси?

Традиционно на столе должны быть множество блюд: богатое застолье – символ достатка и счастья. Стол украшает символ Новруза – перевязанное красной лентой семени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А в меню на праздник обязательно должны быть плов с мясом и зеленью либо плов с укропом, а также печеная баранина, рыба и долма. Обязательный атрибут праздничного застолья – сладости, такие как шекербура и пахлава.

Поздравление с Ахыр чершенбе

Поздравление на Торпаг чершенбеси звучит как "Торпаг чершенбеси мубарек!", что означает "Счастливого Торпаг чершенбеси!".