В Ставрополе горит павильон на одной из магистральных улиц. Площадь пожара 500 тыс кв м. Пострадавших нет.
Пожар вспыхнул в торговом павильоне на одной из магистральных улиц Ставрополя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне на площади 100 кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет"
– пресс-служба МЧС ГУ МЧС по Ставрополью.
Затем в ведомстве уточнили, что в площадь пожара вросла до 500 кв м. Пожару присвоен ранг №2.
Также в пресс-службе сообщили о том, что в эвакуации жителей пока необходимости нет.