Опубликовано: 21:10, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе горит павильон на одной из магистральных улиц. Площадь пожара 500 тыс кв м. Пострадавших нет.

Пожар вспыхнул в торговом павильоне на одной из магистральных улиц Ставрополя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне на площади 100 кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет"

– пресс-служба МЧС ГУ МЧС по Ставрополью.

Затем в ведомстве уточнили, что в площадь пожара вросла до 500 кв м. Пожару присвоен ранг №2.

Также в пресс-службе сообщили о том, что в эвакуации жителей пока необходимости нет.