РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Крупный мазутный пожар тушат на Ставрополье

Крупный мазутный пожар тушат на Ставрополье
© Фото: МЧС Ставропольского края
Пожарные борются с огнем в одном из ставропольских хуторов. Там горит мазут на площади 500 кв м.

Мазут горит на 500 кв м на Ставрополье, сообщает краевое управление МЧС.

Сигнал о возгорании на предприятии, которое занимается переработкой автомобильных шин и расположено в хуторе Ташла, был получен сегодня утром.

Пожарные, прибыв на место ЧП, выяснили, что пылает мазут. На тот момент площадь пожара составляла всего 100 кв м, позже она выросла до 0,5 кв км.

Возгорание было локализовано в 12:50 мск. С огнем продолжают бороться более 60 специалистов.

В результате пожара никто не пострадал.

Пожар на кубанском НПЗ потушен

Пожар на кубанском НПЗ потушен

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
515 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version