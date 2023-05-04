Крупный мазутный пожар тушат на Ставрополье

Опубликовано: 13:42, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Ставропольского края

Пожарные борются с огнем в одном из ставропольских хуторов. Там горит мазут на площади 500 кв м.

Мазут горит на 500 кв м на Ставрополье, сообщает краевое управление МЧС.

Сигнал о возгорании на предприятии, которое занимается переработкой автомобильных шин и расположено в хуторе Ташла, был получен сегодня утром.

Пожарные, прибыв на место ЧП, выяснили, что пылает мазут. На тот момент площадь пожара составляла всего 100 кв м, позже она выросла до 0,5 кв км.

Возгорание было локализовано в 12:50 мск. С огнем продолжают бороться более 60 специалистов.

В результате пожара никто не пострадал.