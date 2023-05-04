Пожар на кубанском НПЗ потушен

Опубликовано: 6:25, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские спасатели справились с огнем на нефтеперерабатывающем заводе в Темрюкском районе края, огонь полностью потушен, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидирован, сообщил сегодня утром в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

"Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!",

- Кондратьев.

По предварительной информации, пострадавших нет, жителям ближайшего поселка ничего не угрожает.

Получасом ранее глава региона сообщил, что пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 кв м.

"По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 кв м", - написал он, отметив, что для оперативного тушения пожара увеличена группировка сил: 167 человек и 37 единиц техники.

Что горело в Тамани

Резервуар с нефтепродуктами вспыхнул накануне утром в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение Краснодарского края. Площадь возгорания составила 1,2 тыс кв м.