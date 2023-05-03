Пожар на нефтебазе почти потушили на Кубани

Опубликовано: 21:50, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео из Telegram-канала Вениамина Кондратьева

Огненное ЧП на нефтебазе, расположенной в Темрюкском районе, практически исчерпано, - уже ликвидировано открытое горение.

Пожарные практически справились с крупным возгоранием, которое произошло сегодня на нефтебазе в Темрюкском районе, рассказали в МЧС Кубани.

В ведомстве пояснили, что удалось ликвидировать открытое горение. Для этого понадобилось почти 16 часов: о ЧП стало известно примерно в 4.30 мск, а о прекращении горения спасатели сообщили в 20.15 мск.

Хорошие новости подтвердил и глава Кубани. В связи с этим Вениамин Кондратьев выразил благодарность пожарным и МЧС.

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