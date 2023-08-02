Токаев возмутился качеством страховой медицины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании правительства высказал возмущение качеством медпомощи в рамках страховой медицины в стране, отметив, что доступнее она не стала.

Финансирование здравоохранения в Казахстане с каждым годом увеличивается, однако сама медпомощь от этого не стала качественнее и доступнее, еще хуже ситуация в глубинке, отметил на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что обязательное социальное медстрахование работает в Казахстане пятый год.

"За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит"

- Касым-Жомарт Токаев

Причем на местах реформа была буквально погребена под валом отговорок, и как результат – в рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения" из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85, - констатировал президент.

Министры и акимы не хотят оперативно решать эти проблемы, поэтому новому правительству предстоит переломить эту ситуацию, а еще - жестко контролировать систему медстрахования, отметил он.

"Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан"

- Касым-Жомарт Токаев