Минздрав РФ: российская медицина останется бесплатной

Опубликовано: 15:38, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минздрав России опроверг появившуюся информацию о том, что в скором времени часть бесплатных медицинских услуг для россиян может стать платной.

Информация о том, что медицинская помощь станет платной, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, в рамках программы государственных гарантий останется бесплатной, как и лекарственное обеспечение в стационарах, - заверил чиновник, передает "Интерфакс".

"Никаких изменений в этой части не планируется. Более того, правила устанавливают исчерпывающий перечень случаев, когда организации, оказывающие медицинскую помощь в рамках программы госгарантий или территориальной программы госгарантий, вправе оказывать пациентам платные услуги. По большей части речь идет о случаях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента"

- Алексей Кузнецов

Ряд российских средств массовой информации сегодня распространили сообщение о том, что российское правительство приняло постановление, которое делает платными часть медицинских услуг для населения, которые раньше оказывались в рамках полиса обязательного медицинского страхования, платить за них было ненужно.

Самым неприятным из нововведений указывалось то, что платным с 1 сентября станет вызов неотложки, такая мера якобы вводится для неотложной помощи при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни – такие вызовы исключили из списка запретов на платные услуги, а значит, теперь они могут стать платными, сообщил "Прайм".

Кроме этого, якобы платными могут стать и медицинские посты у постели больного, если для этого отсутствуют показания лечащего врача. Также сообщалось о том, что платным может стать обследование не по назначению врача, а по собственному желанию пациента.

В постановлении якобы сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то бремя по их покупке тоже ляжет на плечи пациента.

Все виды медпомощи в РФ останутся бесплатными, медицинская помощь гражданам страны предоставляется по полису ОМС, а программа государственных гарантий постоянно расширяется, в нее включаются новые, современные методы диагностики и лечения, - заверили в Минздраве РФ.