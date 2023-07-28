Россия готовится к сезону гриппа

Опубликовано: 13:07, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сентябре в России начнется сезон гриппа, прививку лучше сделать заранее. Обновленная вакцина на следующей неделе начнет поступать в регионы.

Новая вакцина от гриппа уже со следующей недели начнет поступать в российские регионы.

"Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы с 1 августа. Вакцина обновлена под актуальные штаммы"

– глава Минздрава Михаил Мурашко

Сезон заболеваемости обычно стартует в начале осени, прививку лучше успеть сделать до первой волны гриппа. Из года в год вирус меняется, поэтому вакцину регулярно обновляют, чтобы она оставалась эффективной и даже в случае болезни спасала от тяжелого течения и осложнений.

К предстоящему эпидемиологическому сезону вакцинировать предполагается до 60% населения в каждом из регионов страны.

Отметим, что грипп - сезонное заболевание, наблюдаемое в холодное время года, с осени до середины весны. При этом актуальной остается проблема распространения коронавируса, который с приходом холодов может также показать рост и увеличить нагрузку на систему здравоохранения.