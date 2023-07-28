Россия готовится к сезону гриппа

Новая вакцина от гриппа уже со следующей недели начнет поступать в российские регионы.
"Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы с 1 августа. Вакцина обновлена под актуальные штаммы"
– глава Минздрава Михаил Мурашко
Сезон заболеваемости обычно стартует в начале осени, прививку лучше успеть сделать до первой волны гриппа. Из года в год вирус меняется, поэтому вакцину регулярно обновляют, чтобы она оставалась эффективной и даже в случае болезни спасала от тяжелого течения и осложнений.
К предстоящему эпидемиологическому сезону вакцинировать предполагается до 60% населения в каждом из регионов страны.
Отметим, что грипп - сезонное заболевание, наблюдаемое в холодное время года, с осени до середины весны. При этом актуальной остается проблема распространения коронавируса, который с приходом холодов может также показать рост и увеличить нагрузку на систему здравоохранения.