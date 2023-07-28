Целебные травы Ближнего Востока: помогают или нет

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С самой древности целебные травы и лекарственные растения использовались для лечения людей. Многие современные лекарства были созданы на основе свойств лечебных трав, в том числе и арабской медицины. Какими травами лечились и лечатся в арабском мире, рассказываем в этом материале.

Когда появилось травничество

Травничество - умение разбираться в свойствах растений и трав и применять их для лечения всевозможных заболеваний. Первыми травниками в истории человечества были шумеры, жившие в третьем тысячелетии до нашей эры. Первый медицинский рецепт с использованием трав был записан в Древней Месопотамии на глиняной табличке приблизительно в 1600 году до н.э.

Древние египтяне тоже лечились травами: в папирусе Эберса - медицинском трактате 1550 г до н.э. - указаны такие травы и растения, как акация, алое вера, базилик, петрушка, мак, мята и множество других, которые применялись для лечения людей. Чабрец, например, применялся в Древнем Египте как обезболивающее, а кардамон - для улучшения пищеварения.

Лечебные травы арабской медицины

Традиционная медицина на Ближнем Востоке, включающая использование лечебных трав, по-прежнему популярна. Миллионы мусульман используют растения, чтобы улучшить самочувствие, не в последнюю очередь и потому, что многие из рекомендаций по использованию трав были оставлены пророком Мухаммедом, а арабская медицина достигла необычайных высот, благодаря таким выдающимся медикам и фармакологам, как Авиценна, Абу Бакр ар-Рази, Ибн аль-Байтар, Ибн ан-Нафис и Давуд Аль-Антаки.

Черный тмин для иммунитета

Пророк Мухаммед говорил:

Черный тмин - лекарство от всех болезней, кроме смерти

И действительно, семена, довольно специфические на вкус, считаются чрезвычайно полезными в качестве средства, укрепляющего иммунитет и улучшающего общее состояние. Горстка семян черного тмина даже была найдена в гробнице Тутанхамона, а значит, о его целебных свойствах знали и древние египтяне. Авиценна, известный врач X века, определил, что черный тмин - отхаркивающее средство, помогающее бороться с застоем слизи в легких. Сегодня черный тмин выращивается по всему миру, хотя изначально он произрастал на Ближнем Востоке.

В 2021 году, в разгар пандемии Covid-19, австралийские ученые провели исследование, в ходе которого было подтверждено, что черный тмин потенциально может быть использован для борьбы с коронавирусом.

Польза целебного черного тмина была подтверждена наукой. Считается, что черный тмин помогает при высоком давлении, ожирении, диабете и раке, а также увеличивает уровень гемоглобина в крови.

Ромашка лекарственная

Цветки ромашки применяются повсеместно как добавка к чаю, которая помогает расслабиться перед сном. Одна из разновидностей арабского чая, которая носит название ”бабунеж”, представляет собой сушеные цветки ромашки. Пьют его для понижения уровня стресса, облегчения боли и улучшения сна.

Целебные свойства ромашки были известны еще древним грекам, римлянам и египтянам. Ромашка используется как противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое средство, она помогает при простуде и расстройстве желудка.

Ромашка произрастает в большинстве регионов Ближнего Востока. В IX веке иракский философ и медик аль-Кинди предложил использовать ромашку как компресс при болезнях селезенки, печени и желудка. В ромашке более 100 активных компонентов, полезных для здоровья.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шалфей от кашля

Шалфей, который, как и ромашку, тоже можно заваривать и пить как чай, помогает от простуды, при болях в желудке и воспалении суставов. Арабское название шалфея ”марьямия” связано с именем Девы Марии. По преданию, Дева Мария использовала шалфей, чтобы успокоить младенца Иисуса, когда тот плакал по вечерам.

Родина шалфея - Северная Африка и Западная Европа. На Ближнем Востоке шалфей используется как лекарственное средство повсеместно, а для палестинских женщин он стал настоящим спасением. Традиционно шалфей использовался для лечения змеиных укусов и проблемной кожи.

В 2017 году медицинские эксперты установили, что шалфей потенциально может использоваться как лекарство от болезни Альцгеймера, поскольку компоненты, входящие в состав лекарственного растения, улучшают концентрацию и память. Традиционно шалфей используется при боли в горле, для снижения уровня холестерина, как болеутоляющее и средство при менопаузе.

Мирра для желудка

Мирра была одним из даров, которые восточные волхвы принесли младенцу Иисусу Христу. Это смола, которую собирают с кустарников босвеллия, произрастающих в Омане и Сомали. Собранная смола затвердевает, после чего ее можно поджигать и использовать как благовоние, или растворять в воде для питья. Особый вкус мирры определил ее название: на арабском ”мурра” означает ”горький”.

Иранский медик IX века Абу Бакр ар-Рази использовал мирру как лекарственное средство при заболеваниях почек, мочевого пузыря, а также при вздутии живота. Считается, что мира обладает антисептическими и вяжущими свойствами.

Сегодня мирра используется при лечении ран, суставов, паразитарных заболеваний, а также как болеутоляющее средство. Клинически подтверждено, что раствор с миррой помогает при заживлении язв во рту.