Что такое обезвоживание?
Поддержание водного баланса - критически важная задача для любого человека, ведь вода играет крайне важную роль в наших телах. Вода:
- поддерживает нормальную температуру тела
- увлажняет суставы
- защищает спинной мозг и другие важные ткани
- улучшает цвет лица
- поддерживает оптимальный уровень энергии в организме
- насыщает клетки тела питательными веществами и кислородом
- обеспечивает функционирование почек и печени .
При этом воду мы теряем ежедневно в ходе естественного цикла функционирования организма. Обезвоживание наступает, когда мы теряем больше жидкости, чем употребляем. Иными словами, обезвоживание - это состояние, при котором организму не хватает воды для обеспечения нормального функционирования. Поскольку человек - это в основном вода и электролиты, крайне важно поддерживать оптимальный водный баланс, особенно летом, когда жарко.
Симптомы обезвоживания
Как понять, что происходит обезвоживание организма? Оно не подкрадывается незаметно. При обезвоживании наблюдаются явные симптомы:
- головные боли
- утомляемость
- тошнота и рвота
- покраснение кожи лица
- сухость во рту
- жажда и головокружение.
Определить обезвоживание можно довольно просто - по цвету мочи: при нормальном водном балансе цвет должен быть бледным, практически прозрачным. При обезвоживании цвет темный, почти коричневый.
Кто страдает от обезвоживания?
От обезвоживания не застрахован никто. Это состояние может наступить в любом возрасте у любого человека, вне зависимости от состояния его здоровья. Тем не менее есть две категории людей, для которых обезвоживание может оказаться чрезвычайно опасным:
- Младенцы и дети, которые теряют воду быстрее, чем остальные возрастные группы.
- Пожилые люди, поскольку с возрастом чувство жажды притупляется, и человек может не отдавать себе отчета в том, что он потребляет недостаточно воды.
Чем опасно обезвоживание?
Длительное обезвоживание - чрезвычайно опасное состояние, которое чревато рядом неприятных последствий, среди которых:
- тепловой удар
- проблемы с мочевыводящей системой
- проблемы с почками
- судороги
- гиповолемический шок (уменьшение объема крови в организме).
И да, от обезвоживания можно умереть, если первая помощь не будет своевременно оказана. Если вы или ваши близкие столкнулись с обезвоживанием, обязательно обратитесь за срочной медицинской помощью. Помните о том, что самолечение чревато последствиями.
Как избежать обезвоживания?
Обезвоживание - серьезное патологическое состояние, которое зачастую наблюдается в летние месяцы. Тем не менее избежать его можно, следуя простым рекомендациям.
1. Пить воду нужно сразу же, как ощущается жажда. Иногда, занимаясь своими делами, мы не реагируем на сигнал организма о том, что ему нужна вода, и не пьем. Это опасно. Лучше всегда иметь при себе бутылочку воды и пить сразу же, когда хочется. Еще лучше понемногу пить в течение дня, чтобы жажда вообще не наступала. Также важно выпивать стакан воды утром, поскольку за ночь организм обезвоживается.
2. Пить по 8 стаканов воды в день - это общая рекомендация, и зачастую, как утверждают врачи, этого количества недостаточно.
3. Пить больше воды во время занятий спортом. Телу нужно гораздо больше жидкости, когда оно испытывает физическую нагрузку. Потеря жидкости во время упражнений (в том числе и в процессе работы на даче) может быть значительной - до 10% от общей массы тела через пот, поэтому вода - незаменима в периоды активности.
4. Поддержка водно-электролитного баланса. Электролиты - это вещества с положительным или отрицательным электрическим зарядом, которые регулируют химические реакции в организме, поддерживают водный баланс внутри и за пределами клеток организма. Пополнять уровень электролитов нужно при активном потении на жаре, например, или при занятиях спортом. Самый простой способ восстановить водно-электролитный баланс - это выпить молока, в котором есть необходимые углеводы, натрий и белок.
5. Есть фрукты и овощи. Для поддержания водного баланса важно есть фрукты и овощи с высоким содержанием воды, как например:
- огурцы
- салат
- помидоры
- клубника
- яблоки
- виноград
- арбуз.
Что пить кроме воды
Очевидно, что вода - первое средство для предотвращения обезвоживания. Но что делать тем, кто не любит воду?
- Вкус воды можно изменить, выжав в нее лимон или апельсин, положив кусочек дыни или персика.
- По мнению экспертов, любая жидкость (кроме алкоголя) помогает в поддержании водного баланса, в том числе:
- чай
- кофе
- сок
- газированная вода
Тем не менее стоит помнить, что лучше всего для организма именно вода. Пейте воду и оставайтесь здоровыми!