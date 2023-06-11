© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Лето - это маленькая жизнь", но именно в это время года организм человека сталкивается с серьезными испытаниями, и одно из них - обезвоживание. Чтобы лето было в радость, а не обернулось проблемами со здоровьем, важно придерживаться простых правил, как на отдыхе, так и в рабочее время.

Что такое обезвоживание?

Поддержание водного баланса - критически важная задача для любого человека, ведь вода играет крайне важную роль в наших телах. Вода:

поддерживает нормальную температуру тела

увлажняет суставы

защищает спинной мозг и другие важные ткани

улучшает цвет лица

поддерживает оптимальный уровень энергии в организме

насыщает клетки тела питательными веществами и кислородом

обеспечивает функционирование почек и печени .

При этом воду мы теряем ежедневно в ходе естественного цикла функционирования организма. Обезвоживание наступает, когда мы теряем больше жидкости, чем употребляем. Иными словами, обезвоживание - это состояние, при котором организму не хватает воды для обеспечения нормального функционирования. Поскольку человек - это в основном вода и электролиты, крайне важно поддерживать оптимальный водный баланс, особенно летом, когда жарко.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы обезвоживания

Как понять, что происходит обезвоживание организма? Оно не подкрадывается незаметно. При обезвоживании наблюдаются явные симптомы:

головные боли

утомляемость

тошнота и рвота

покраснение кожи лица

сухость во рту

жажда и головокружение.

Определить обезвоживание можно довольно просто - по цвету мочи: при нормальном водном балансе цвет должен быть бледным, практически прозрачным. При обезвоживании цвет темный, почти коричневый.

Кто страдает от обезвоживания?

От обезвоживания не застрахован никто. Это состояние может наступить в любом возрасте у любого человека, вне зависимости от состояния его здоровья. Тем не менее есть две категории людей, для которых обезвоживание может оказаться чрезвычайно опасным:

Младенцы и дети, которые теряют воду быстрее, чем остальные возрастные группы. Пожилые люди, поскольку с возрастом чувство жажды притупляется, и человек может не отдавать себе отчета в том, что он потребляет недостаточно воды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасно обезвоживание?

Длительное обезвоживание - чрезвычайно опасное состояние, которое чревато рядом неприятных последствий, среди которых:

тепловой удар

проблемы с мочевыводящей системой

проблемы с почками

судороги

гиповолемический шок (уменьшение объема крови в организме).

И да, от обезвоживания можно умереть, если первая помощь не будет своевременно оказана. Если вы или ваши близкие столкнулись с обезвоживанием, обязательно обратитесь за срочной медицинской помощью. Помните о том, что самолечение чревато последствиями.

Как избежать обезвоживания?

Обезвоживание - серьезное патологическое состояние, которое зачастую наблюдается в летние месяцы. Тем не менее избежать его можно, следуя простым рекомендациям.

1. Пить воду нужно сразу же, как ощущается жажда. Иногда, занимаясь своими делами, мы не реагируем на сигнал организма о том, что ему нужна вода, и не пьем. Это опасно. Лучше всегда иметь при себе бутылочку воды и пить сразу же, когда хочется. Еще лучше понемногу пить в течение дня, чтобы жажда вообще не наступала. Также важно выпивать стакан воды утром, поскольку за ночь организм обезвоживается.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2. Пить по 8 стаканов воды в день - это общая рекомендация, и зачастую, как утверждают врачи, этого количества недостаточно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

3. Пить больше воды во время занятий спортом. Телу нужно гораздо больше жидкости, когда оно испытывает физическую нагрузку. Потеря жидкости во время упражнений (в том числе и в процессе работы на даче) может быть значительной - до 10% от общей массы тела через пот, поэтому вода - незаменима в периоды активности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4. Поддержка водно-электролитного баланса. Электролиты - это вещества с положительным или отрицательным электрическим зарядом, которые регулируют химические реакции в организме, поддерживают водный баланс внутри и за пределами клеток организма. Пополнять уровень электролитов нужно при активном потении на жаре, например, или при занятиях спортом. Самый простой способ восстановить водно-электролитный баланс - это выпить молока, в котором есть необходимые углеводы, натрий и белок.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5. Есть фрукты и овощи. Для поддержания водного баланса важно есть фрукты и овощи с высоким содержанием воды, как например:

огурцы

салат

помидоры

клубника

яблоки

виноград

арбуз.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что пить кроме воды

Очевидно, что вода - первое средство для предотвращения обезвоживания. Но что делать тем, кто не любит воду?

Вкус воды можно изменить, выжав в нее лимон или апельсин, положив кусочек дыни или персика. По мнению экспертов, любая жидкость (кроме алкоголя) помогает в поддержании водного баланса, в том числе:

чай

кофе

сок

газированная вода

Тем не менее стоит помнить, что лучше всего для организма именно вода. Пейте воду и оставайтесь здоровыми!