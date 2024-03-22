Токаев совершит двухдневную поездку в Китай

Президент Казахстана нанесет официальный визит в Китайскую Народную Республику, где будет принимать участие в ряде переговоров на высшем уровне.
Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в четверг отправится с деловой поездкой в Китайскую Народную Республику. Такую информацию опубликовала пресс-служба президента в своем telegram-канале.
"28-29 марта Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума"
– Аккорда
Уточняется, что в рамках двухдневной поездки глава РК примет участи в ряде встреч с руководством Китая, представителями крупных китайских предприятий.
Свой предыдущий визит в Китай Токаев совершил в октябре прошлого года. Тогда глава республики встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и поучаствовал в международном событие "Один пояс - один путь".