Вестник Кавказа

Токаев совершит двухдневную поездку в Китай

Токаев совершит двухдневную поездку в Китай
© Фото: Сайт президента России
Президент Казахстана нанесет официальный визит в Китайскую Народную Республику, где будет принимать участие в ряде переговоров на высшем уровне.

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в четверг отправится с деловой поездкой в Китайскую Народную Республику. Такую информацию опубликовала пресс-служба президента в своем telegram-канале. 

"28-29 марта Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума"

– Аккорда 

Уточняется, что в рамках двухдневной поездки глава РК примет участи в ряде встреч с руководством Китая, представителями крупных китайских предприятий. 

Свой предыдущий визит в Китай Токаев совершил в октябре прошлого года. Тогда глава республики встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и поучаствовал в международном событие "Один пояс - один путь". 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1805 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Си Цзиньпин поздравил Токаева с Новрузом

Си Цзиньпин поздравил Токаева с Новрузом

Казахстан наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Казахстан наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Казахстан и Китай нарастят перевозки по Срединному коридору

Казахстан и Китай нарастят перевозки по Срединному коридору

Китай стал главным торговым партнером Казахстана в 2023 году, потеснив Россию

Китай стал главным торговым партнером Казахстана в 2023 году, потеснив Россию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы