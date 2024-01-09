Токаев приедет в Армению

Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Армению. Об этом говорилось в ходе встречи посла республики Болата Иманбаева с министром инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном.
Руководитель министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян провел встречу с казахстанским послом в Ереване Болатом Иманбаевым, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов инфраструктурного характера и межрегионального сотрудничества.
Помимо этого, министр и дипломат поговорили о предстоящем визите казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Армению.