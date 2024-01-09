Вестник Кавказа
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Токаев приедет в Армению

Токаев приедет в Армению
© Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Армению. Об этом говорилось в ходе встречи посла республики Болата Иманбаева с министром инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном.

Руководитель министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян провел встречу с казахстанским послом в Ереване Болатом Иманбаевым, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов инфраструктурного характера и межрегионального сотрудничества.

Помимо этого, министр и дипломат поговорили о предстоящем визите казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Армению.

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