Опубликовано: 11:50, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Стороны поговорят о двустороннем сотрудничестве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправится в Китай с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы Республики Казахстан.

Отмечается, что Токаев встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым обсудит двустороннее партнерство и расширение сотрудничество в ряде сфер. Также планируется поговорить об углублении культурных и гуманитарных отношений.

Кроме того, казахстанский президент поучаствует в саммите "Центральная Азия + Китай". Помимо этого, у него запланированы встречи с представителями китайского бизнеса.