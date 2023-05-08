Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Стороны поговорят о двустороннем сотрудничестве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправится в Китай с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы Республики Казахстан.
Отмечается, что Токаев встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым обсудит двустороннее партнерство и расширение сотрудничество в ряде сфер. Также планируется поговорить об углублении культурных и гуманитарных отношений.
Кроме того, казахстанский президент поучаствует в саммите "Центральная Азия + Китай". Помимо этого, у него запланированы встречи с представителями китайского бизнеса.