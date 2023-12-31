Токаев не видит будущего у Казахстана без диктатуры

Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не сможет развиваться без соблюдения законов госслужащими и обществом. Он сообщил о необходимости диктатуры закона и порядка.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не сможет развиваться, если общество и государственные служащие не будут соблюдать законы.

Он рассказал о важности диктатуры закона и порядка, без которой не получится удержать Казахстан в условиях сложных геополитических реалий.

"Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране"

- Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что власть всегда должна тесно контактировать с жителями страны и оперативно решать любые проблемы. Он добавил, что такие ценности должны утверждаться в "слышащем государстве".