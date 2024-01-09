Токаев: Казахстан стремится построить сотрудничество с Россией во всех областях

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с руководителем Башкортостана. В ходе встречи он отметил, что Казахстан стремится к диверсификации связей с Москвой.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев принял у себя руководителя Башкортостана Радия Хабирова, сообщает пресс-служба Аккорды.

В ходе встречи глава государства отметил, что Казахстан стремится диверсифицировать двусторонние связи с Москвой и построить сотрудничество во всех возможных областях.

«Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера»

- Касым-Жомарт Токаев

Хабиров в свою очередь назвал Казахстан одним из основных внешнеполитических партнеров Башкортостана.

«Для нас Казахстан – главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно»

-Радий Хабиров