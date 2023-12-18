Теплосети и водоканал Нальчика оказались главными должниками КБР за электричество

Почти 2 млрд рублей задолжали за электричество предприятия ЖКХ в Кабардино-Балкарии. Самые значительные долги числятся за теплосетями и водоканалом Нальчика.
Предприятия, работающие в сфере ЖКХ в Кабардино-Балкарии, стали самыми крупными должниками за электроэнергию, следует из данных филиала компании "Россети Северный Кавказ" в регионе.
"Предприятия ЖКХ являются самой проблемной группой потребителей "Россети Северный Кавказ" в Кабардино-Балкарии. По состоянию на 1 января 2024 года их суммарная дебиторская задолженность перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе превысила 1,9 млрд рублей"
– пресс-служба
Долг МУП "Нальчикские тепловые сети" на начало 2024 года за электроэнергию достиг 277 млн рублей, МУП "Нальчикский водоканал" задолжал 156 млн рублей. Это одни из крупных должников.