Вестник Кавказа

Теплосети и водоканал Нальчика оказались главными должниками КБР за электричество

Теплосети и водоканал Нальчика оказались главными должниками КБР за электричество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 2 млрд рублей задолжали за электричество предприятия ЖКХ в Кабардино-Балкарии. Самые значительные долги числятся за теплосетями и водоканалом Нальчика.

Предприятия, работающие в сфере ЖКХ в Кабардино-Балкарии, стали самыми крупными должниками за электроэнергию, следует из данных филиала компании "Россети Северный Кавказ" в регионе.

"Предприятия ЖКХ являются самой проблемной группой потребителей "Россети Северный Кавказ" в Кабардино-Балкарии. По состоянию на 1 января 2024 года их суммарная дебиторская задолженность перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе превысила 1,9 млрд рублей"

– пресс-служба

Долг МУП "Нальчикские тепловые сети" на начало 2024 года за электроэнергию достиг 277 млн рублей, МУП "Нальчикский водоканал" задолжал 156 млн рублей. Это одни из крупных должников.

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