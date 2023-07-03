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Темрюк обзавелся супер-офисом "Альфа-банка" 

Темрюк обзавелся супер-офисом &quot;Альфа-банка&quot; 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В центре краснодарского города Темрюк распахнул свои двери первый офис "Альфа-банка". Офисы нового поколения продолжают расширять свое присутствие в регионе.

Город Темрюк, расположенный на территории Краснодарского края, встретил открытие первого офиса "Альфа-банка". Офис открыл свои двери для новых клиентов в самом центре города.

Жители Темрюка смогут воочию наблюдать за работой современного офиса банка со свободной планировкой. Кроме того, новый офис включает в себя работу без стоек и компьютеров, в которой не будет электронной очереди.

Граждане получили возможность пользоваться всеми услугами банка, начиная от бесплатной карты с повышенным кэшбеком до выгодных ставок по кредитам. 
 

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