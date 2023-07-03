Темрюк обзавелся супер-офисом "Альфа-банка" 

В центре краснодарского города Темрюк распахнул свои двери первый офис "Альфа-банка". Офисы нового поколения продолжают расширять свое присутствие в регионе.
Город Темрюк, расположенный на территории Краснодарского края, встретил открытие первого офиса "Альфа-банка". Офис открыл свои двери для новых клиентов в самом центре города.
Жители Темрюка смогут воочию наблюдать за работой современного офиса банка со свободной планировкой. Кроме того, новый офис включает в себя работу без стоек и компьютеров, в которой не будет электронной очереди.
Граждане получили возможность пользоваться всеми услугами банка, начиная от бесплатной карты с повышенным кэшбеком до выгодных ставок по кредитам.