Темрюк обзавелся супер-офисом "Альфа-банка" 

Опубликовано: 3:36, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В центре краснодарского города Темрюк распахнул свои двери первый офис "Альфа-банка". Офисы нового поколения продолжают расширять свое присутствие в регионе.

Город Темрюк, расположенный на территории Краснодарского края, встретил открытие первого офиса "Альфа-банка". Офис открыл свои двери для новых клиентов в самом центре города.

Жители Темрюка смогут воочию наблюдать за работой современного офиса банка со свободной планировкой. Кроме того, новый офис включает в себя работу без стоек и компьютеров, в которой не будет электронной очереди.

Граждане получили возможность пользоваться всеми услугами банка, начиная от бесплатной карты с повышенным кэшбеком до выгодных ставок по кредитам.

