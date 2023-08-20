Тело 28-й жертвы трагедии в Шови нашли в 55 км от курорта

Как рассказали сегодня грузинские правоохранители, число жертв трагедии в Шови, где на горный курорт 3 августа сошел масштабный оползень, полностью уничтожив все здания вместе с находившимися внутри людьми, выросло до 28 человек.
Хотя после трагедии прошло уже 17 дней, число жертв природного катаклизма продолжает расти, поскольку ряд отдыхавших на курорте и его сотрудников до сих пор числятся пропавшими без вести.
Поисковики обнаружили тело 28-го погибшего в 55 км от места трагедии. Неизвестно, что это за человек. Во время оползня его тело упало в реку Риони, и та унесла далеко вниз по течению.
Таким образом, на данный момент пропавшими без вести остаются еще пять человек. При этом число жертв может оказаться еще выше, поскольку не все находившиеся в Шови люди могли быть учтены полицейскими и поисковиками.
По данным экспертов, к оползню привело сочетание нескольких факторов: обильные ливни, размягчившие почву над курортом, и сильный камнепад на вершине горы, приведший до 5 млн куб м грунта в движение.