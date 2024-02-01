Техногенный оползень снес два дома в Алматы, есть жертва

В Алматы сошел оползень техногенного характера – из-за порыва водопроводной трубы размыло почву, которая сошла на два жилых дома, в котором проживали четверо человек, из них двое детей – тело одного из них уже под утро нашли спасатели.

На жилые дома в Алматы сошел оползень, причиной которого стал порыв трубы холодного водоснабжения. Вода подмыла грунт с последующим сходом оплывины объемом 3200 кубометров.

Повреждены два дома, один из них - частично. В домах находились четверо человек, из них - двое детей, уже под утро спасатели нашли под завалами одного из домов тело 16-летнего юноши, спасатели ищут остальных членов семьи, передает Sputnik Казахстан.

Информация о трагедии поступила в ДЧС в 02:20. На месте задействованы силы и средства ГУ "Казселезащита", "Служба спасения 109" города Алматы, Республиканский оперативно-спасательный отряд, ДЧС города Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригада скорой медицинской помощи, акимат Медеуского района. На месте схода оползня развернут оперативный штаб. Сейчас идет расчистка частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей. На месте работают 182 спасателя и 32 единицы техники, а также бригады скорой медицинской помощи.

На место трагедии прибыл аким Алматы Ерболат Досаев.

"Главный приоритет - это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме"

- Ерболат Досаев

Жители близлежащих домов эвакуированы и размещены в школе. Им были предоставлены ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы усложнены близким расположением домов и невозможностью использования техники.