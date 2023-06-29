Оползень в Грузии: число жертв выросло до восьми

Оползень в Грузии унес жизни уже восьми человек, сообщают СМИ.
Огромная масса земли сошла в селе Нергеети Багдатского района в Имерети. Оползень накрыл четыре дома, а также заблокировал автомобильную дорогу. В общей сложности вниз сдвинулись 150 тыс кубометров земли.
В зданиях, полностью разрушенных во время природного катаклизма, находились десять человек. Один из них выжил, минимум восемь погибли – их тела уже найдены спасателями.
Последнего продолжают искать. В операции задействованы свыше двухсот человек, используются собаки и техника, в том числе дроны.
Причина оползня
Как рассказали специалисты, ранее на месте ЧП никогда не возникало оползневых процессов. Причиной сегодняшней трагедии могли стать в том числе сильные дожди: в регионе в последние два дня выпало от 50% до 80% осадков от февральской нормы.