Оползень в Грузии: число жертв выросло до восьми

В Грузии выросло число жертв оползня, сошедшего сегодня в Имерети. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. Поисковая операция продолжается.

Оползень в Грузии унес жизни уже восьми человек, сообщают СМИ.

Огромная масса земли сошла в селе Нергеети Багдатского района в Имерети. Оползень накрыл четыре дома, а также заблокировал автомобильную дорогу. В общей сложности вниз сдвинулись 150 тыс кубометров земли.

В зданиях, полностью разрушенных во время природного катаклизма, находились десять человек. Один из них выжил, минимум восемь погибли – их тела уже найдены спасателями.

Последнего продолжают искать. В операции задействованы свыше двухсот человек, используются собаки и техника, в том числе дроны.

Причина оползня

Как рассказали специалисты, ранее на месте ЧП никогда не возникало оползневых процессов. Причиной сегодняшней трагедии могли стать в том числе сильные дожди: в регионе в последние два дня выпало от 50% до 80% осадков от февральской нормы.