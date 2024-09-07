Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Лоукостер будет совершать полеты между Тбилиси и Лондоном и еще двумя городами Европы. Первые рейсы будут произведены в следующем году.

Британская авиакомпания EasyJet со следующего года будет летать из Тбилиси в Лондон, Милан и Женеву, передает "Первый канал".

Первые самолеты в Женеву вылетят 31 марта 2025 года. Частота полетов составит два раза в неделю. В Лондон и Милан рейсы осуществятся 1 апреля.

Стоит отметить, что лоукостер подготовил для своих клиентов видеоролик, в котором рассказывается о достопримечательностях Грузии.