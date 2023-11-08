Ташкент примет три международные выставки

Уже завтра в столице Узбекистана откроются сразу три международных выставки - UzAgroExpo, UzProdExpo и InterPackExpo, они пройдут на главной выставочной площадке страны.

Завтра, 22 ноября, Ташкент примет сразу три крупные международные выставки – на три дня столица Узбекистана станет большим выставочным центром, сообщает организатор мероприятия.

Гости UzAgroExpo, UzProdExpo и InterPackExpo, которые откроются на главной выставочной площадке Узбекистана в Ташкенте, смогут посмотреть и оценить продукцию более 120 компаний, которая будет представлена не только узбекскими, но и российскими, австрийскими, армянскими, белорусскими, болгарскими, иранскими, итальянскими, казахстанскими, кипрскими, китайскими, киргизскими, голландскими и многими другими производителями, передает Sputnik Узбекистан.

Выставка UzAgroExpo-2023 познакомит гостей с новейшими решениями для защиты растений, агрохимии и ветеринарии. Здесь будет много кормов и кормозаготовок для сельскохозяйственных животных и птиц и многое другое.

"На открытой площадке ведущие российские производители масштабно продемонстрируют сельскохозяйственную и уборочную технику"

- организаторы выставки

InterPackExpo продемонстрирует новейшие тренды в сфере упаковки – это изделия из пластмассы и фанеры, упаковочное оборудование, готовую упаковку и многое другое, включая готовые решения по маркировке товаров, маркировочные принтеры, маркираторы, датеры и спецтехнику для нанесения Штрих и QR кодов.

"Особо стоит отметить стенды крупных регионов России. На коллективных стендах участники из Республики Мордовия, а также Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Новгородской областей и Ставропольского края, предложат широкий ассортимент продукции и технологий сельскохозяйственного и продовольственного назначения"

- организаторы выставки

UzProdExpo-2023 будет посвящена продуктам питания, а свою продукцию на ней представят производители меда и десертов, масел, макаронных изделий, овощных и фруктовых консервов, газированных и негазированных напитков и многого другого. Открытие выставок пройдет завтра в 11:00 в первом павильоне "Узэкспоцентра".