Такси в России может подорожать в 10 раз

Такси может стать настоящей роскошью в России, предупреждает Объединение самозанятых РФ. Организация считает, что уже в ближайшем будущем стоимость поездок на такси может вырасти в 10-12 раз.

Услуги такси могут стать гораздо дороже в России, если не изменить ситуацию в отрасли. С таким предупреждением обратилось к главе правительства обратилось Объединение самозанятых России.

Как сообщает РБК, организация просит отменить ежедневные медицинские и техосмотров для таксистов, которые работают на собственных машинах. Эти требования начали действовать с сентября, после вступления в силу нового закона. Благодаря ему, самозанятые были допущены в сферу перевозок, но, с другой стороны, таких таксистов обязали регистрироваться во ФГИС "Такси", получать страховку, проходить осмотры два раза в день и соблюдать ряд других требований.

В организации считают, что если не отменить осмотры, то в будущем году сфера такси может лишиться до 2 млн из 2,5 млн самозанятых таксистов. В то же время, предупреждают общественники, на таких работников приходится более 60% поездок по России.

В письме говорится, что пока внедрение закона находится на подготовительном этапе из-за организационных моментов, так что в некоторых случаях возможны определенные лазейки. Как только он начнет действовать в полную силу, большинство самозанятых уйдут из сферы. Тогда объем поездок по России снизится на 90%, стоить такси в часы пик будет в 10-12 раз больше.