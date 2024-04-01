Таджикистан готовит визовый режим для граждан Турции

Руководствуясь принципом взаимности, Таджикистан в ближайшее время может ввести визовый режим для граждан Турции, посещающих страну – это станет ответным шагом на аналогичное решение турецких властей в отношении таджикских граждан.

Таджикистан в ответ на отмену безвизового режима для граждан страны, которое сегодня приняло турецкое руководство, готовит аналогичные ограничительные меры, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

"Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции"

- Шохин Самади

Минувшей ночью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, указ об этом сегодня утром был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

Теперь таджикские граждане, отправляющиеся в Турцию с деловыми намерениями, на отдых или в туристическую поездку, обязаны получать турецкую визу в дипмиссиях Турции на территории Таджикистана. Чем вызвано такое решение турецких властей, в сообщении не указывается. По дипломатическим каналам Турция власти Таджикистана об ограничениях не проинформировала, добавил Самади.