Сотни беспилотников запустил Иран по Израилю

В Израиле сообщили о запуске Ираном более 100 беспилотников, Тегеран заявил о 800 БПЛА, отправленных на атаку Еврейского государства. Для достижения территории Израиля потребуется несколько часов. Ночью Израиль начал операцию "Восходящий лев".

Представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин сообщил, что Иран за последние несколько часов запустил в сторону Израиля свыше 100 беспилотников.

Бригадный генерал подчеркнул, что Армия обороны Израиля принимает действия по их сбиванию. По его словам, дронам потребуется несколько часов для достижения Израиля.

Представитель ЦАХАЛ также отметил, что Тель-Авив зафиксировал запуск иранских беспилотников. Он добавил, что ВВС Израиля готовы к перехвату и защите граждан страны.

В свою очередь, пресс-служба иранской армии утверждает, что на Израиль было отправлено 800 беспилотников.

Этой ночью Израиль объявил о начале широкомасштабной операции против Ирана под названием "Восходящий лев". Армя нанесла удары по военным целям и ядерным объектам ИРИ.

В Тель-Авиве заявили, что цель операции – предотвращение угрозы существования еврейского государства. В ответ МИД Ирана сообщил, что Тегеран имеет право на ответные действия.