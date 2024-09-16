Свободный въезд в Новороссийск вновь доступен после массового ДТП

Въезд в Новороссийск снова открыт после произошедшего здесь накануне вечером массового ДТП. Об этом заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Новороссийске у Волчих ворот восстановлено движение после произошедшего накануне массового ДТП.

"Движение полностью восстановлено"

– ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Напомним, что автоавария произошла из-за неполадок в тормозной системе у одного из участников движения. Правоохранители сообщали, что несмотря на массовость аварии пострадавших ей нет.