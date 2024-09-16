Эвакуатор без тормозов разбил шесть машин в Новороссийске

Массовая авария в Новороссийске: из-за сломавшихся тормозов грузовик-эвакуатор стал причиной столкновения семи машин на участке дороги с реверсивным движением.

Как рассказали в кубанском ГУ МВД РФ, в Новороссийске сегодня случилась массовая транспортная авария на сложном участке дороги возле Волчьих ворот с реверсивным движением по одной полосе.

У машины-эвакуатора, приближавшейся к однополосному участку дороги с реверсивным движением, отказали тормоза. Водитель, понадеявшись, что проскочит, въехал на этот участок в тот момент, когда началось встречное движение.

В результате водителям, ехавшим навстречу виновнику ДТП, оказалось некуда свернуть с его пути из-за перекрытия второй полосы дороги, и произошло цепное столкновение транспорта. Всего в аварию попали семь автомобилей.

"Сегодня вечером в городе Новороссийске произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, у водителя эвакуатора отказала тормозная система"

– ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По счастью, благодаря небольшим скоростям участников аварии обошлось без пострадавших.